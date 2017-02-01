Промыслу рыбаков Северного бассейна мешает штормовая погода

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 30 января 2017 года, составил 343,6 тысячи тонн, что на 5,4 тысячи тонн, или на 1,6% больше уровня прошлого года.

На Северном бассейне вылов превысил 26 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 6,3 тысячи тонн (за счёт неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески вылов составляет 11,9 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,5 тысячи тонн. Вылов пикши составил 12,5 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 3,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 31,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 4,7 тысячи тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 1,2 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года.