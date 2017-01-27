«Пропаганда» - в Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка агитационного плаката

30 января в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске.

На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов. Норвежские плакаты содержат лозунги политической агитации, а советские посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни советского человека. Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 годы. Он находил советские плакаты на блошиных рынках Москвы.

В Норвегии, как и в Советском Союзе, агитационные плакаты являлись важным и мощным инструментом пропаганды властей и политических партий. В настоящее время плакаты используются в коммерческих целях и в качестве рекламы.

Выставка будет работать до 19 февраля.