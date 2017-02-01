Началась подготовка к выборам 2018 годаНачался приём юных мурманчан в детской поликлинике в микрорайоне Роста
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.02.17 15:45

Прошёл семинар для депутатов представительных органов муниципальных образований и муниципальных служащих Мурманской области

1 февраля в областной думе прошёл семинар для депутатов представительных органов муниципальных образований и муниципальных служащих Мурманской области. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти, муниципальных образований, прокуратуры области. Вёл мероприятие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

– Семинар, в котором участвуют представители муниципалитетов области, продолжает практику, сложившуюся в Мурманской областной думе, когда на площадке регионального парламента с привлечением профильных специалистов обсуждаются вопросы, возникающие в повседневной работе муниципальных Советов и специалистов на местах, – отметил он, приветствуя собравшихся.

На семинаре обсудили вопросы, связанные с приведением уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством. Отмечалось, что это большая кропотливая работа, которая является важной составляющей деятельности органов местного самоуправления.

Первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко подчеркнул, что от качества устава муниципального образования зависит стабильность жизнедеятельности населения и согласованность решения вопросов местного значения. В своём выступлении первый вице-спикер подробно остановился на изменениях законодательства в данной сфере.

Шла речь и об изменениях регионального налогового законодательства.

Подчеркивалось, что одно из самых ключевых и в то же время самых сложных решений – это переход на исчисление налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимости, а также физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Также отмечалась необходимость активного участия в работе, направленной на вовлечение объектов недвижимого имущества в налоговый оборот, оптимизации муниципального имущества.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин обратил внимание на законопроекты в сфере инвестиционной деятельности, которые предоставляют дополнительные меры государственной поддержки и ряд налоговых льгот. В качестве примера он привел опыт г.Кировска по созданию территории опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР, по мнению депутата, позволяет развивать моногорода и ЗАТО.

Участники семинара поделились практикой реализации антикоррупционного законодательства, обсудили особенности организации закупочной деятельности для нужд представительных органов муниципальных образований.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовало: 158 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоСимволы Дальнего Востока и Севастополя появятся на банкнотах 200 и 2000 рублей-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейкиДоллар и евро сегодня начали торги ростом-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраляС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиков-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения