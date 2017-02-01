1 февраля в областной думе прошёл семинар для депутатов представительных органов муниципальных образований и муниципальных служащих Мурманской области. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти, муниципальных образований, прокуратуры области. Вёл мероприятие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

– Семинар, в котором участвуют представители муниципалитетов области, продолжает практику, сложившуюся в Мурманской областной думе, когда на площадке регионального парламента с привлечением профильных специалистов обсуждаются вопросы, возникающие в повседневной работе муниципальных Советов и специалистов на местах, – отметил он, приветствуя собравшихся.

На семинаре обсудили вопросы, связанные с приведением уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством. Отмечалось, что это большая кропотливая работа, которая является важной составляющей деятельности органов местного самоуправления.

Первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко подчеркнул, что от качества устава муниципального образования зависит стабильность жизнедеятельности населения и согласованность решения вопросов местного значения. В своём выступлении первый вице-спикер подробно остановился на изменениях законодательства в данной сфере.

Шла речь и об изменениях регионального налогового законодательства.

Подчеркивалось, что одно из самых ключевых и в то же время самых сложных решений – это переход на исчисление налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимости, а также физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Также отмечалась необходимость активного участия в работе, направленной на вовлечение объектов недвижимого имущества в налоговый оборот, оптимизации муниципального имущества.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин обратил внимание на законопроекты в сфере инвестиционной деятельности, которые предоставляют дополнительные меры государственной поддержки и ряд налоговых льгот. В качестве примера он привел опыт г.Кировска по созданию территории опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР, по мнению депутата, позволяет развивать моногорода и ЗАТО.

Участники семинара поделились практикой реализации антикоррупционного законодательства, обсудили особенности организации закупочной деятельности для нужд представительных органов муниципальных образований.