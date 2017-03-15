Противолодочная авиация Северного флота выполнила задачи по поиску субмарин в Баренцевом море

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ Северного флота выполнили учебные полёты над акваторией Баренцева моря, где отработали поиск и обнаружение подводных лодок условного противника.

Вертолётчики искали субмарины в ближней морской зоне, опуская в море гидроакустические станции, а на большей дистанции уже действовали экипажи Ил-38, применявшие гидроакустические буи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, авиация выполняли противолодочные задачи во взаимодействии с экипажами подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил СФ.