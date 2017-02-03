Провалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеек

Центральный банк России с 4 февраля установил официальный курс доллара в размере 59,3137 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 67,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,8156 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 91,51 копейки.