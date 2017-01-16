Проведенный по инициативе ОНФ в Мурманской области отбор проб воды в Сафоново вновь выявил нарушения нормСТОЛИЦА: Погода против мурманчан – город завален снегом, сорвана акция «Первый рассвет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.01.17 15:11

Проведенный по инициативе ОНФ в Мурманской области отбор проб воды в Сафоново вновь выявил нарушения норм

Как и предполагали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области, водоснабжение в населенном пункте Сафоново (входит в ЗАТО г.Североморск) по-прежнему не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. В пробах горячей воды, взятых в многоквартирном доме по улице Школьная, 12, откуда поступили первые жалобы в ОНФ, выявлено превышение содержания железа, а также изменение цветности. После обращения общественников в территориальный отдел Роспотребнадзора возбуждено новое административное производство в отношении компании, которая осуществляет подогрев воды.

«Нельзя винить в некачественной воде одну лишь теплоснабжающую компанию. Среди основных причин появления ржавой воды – отсутствие на водозаборе современных очистных сооружений для специальной водоподготовки. Источник – озеро Плоское – изначально содержит большое количество железа, а очистить воду имеющимися средствами не получается. После подогрева вода становится еще хуже», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Власти Североморска в ответ на обращение активистов Народного фронта сообщили, что в 2016 г. предприятие производило замену водопроводов и оборудования, отслужившего срок службы, однако жильцы многоквартирного дома уверяют, что ощутимых результатов это не принесло.

«Показатели немного меняются по сравнению с 2015 г., но за этими цифрами не увидеть реальную картину, которую ежедневно наблюдают жители многоквартирного дома. Вода по-прежнему неприятно пахнет и имеет ржавый оттенок. Очевидно, что одними штрафами ситуацию не исправить. Мы считаем, что здесь необходим комплексный подход со стороны североморских властей, представителей органов исполнительной власти региона и, конечно, самих предприятий, которые получают от населения средства за некачественно оказанные услуги. Пока же информация от властей о разработке инвестиционных проектов выглядит весьма туманно. Также активнее нужно быть и жильцам, защищать свои интересы в судах, тем самым восстанавливая свое право на получение качественной услуги», – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Также в комитете по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск добавили, что в адрес ресурсоснабжающей организации направлено обращение о проведении перерасчета за коммунальную услугу с момента установления ее ненадлежащего качества для жителей дома №12 по улице Школьная в поселке Сафоново. Эксперты ОНФ будут держать ситуацию на контроле.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 233 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 24 копейки, евро – почти на 11 копеекНа торгах установилось некоторое равновесие-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХУтверждены правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХУвеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5%-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения