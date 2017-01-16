Проведенный по инициативе ОНФ в Мурманской области отбор проб воды в Сафоново вновь выявил нарушения норм

Как и предполагали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области, водоснабжение в населенном пункте Сафоново (входит в ЗАТО г.Североморск) по-прежнему не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. В пробах горячей воды, взятых в многоквартирном доме по улице Школьная, 12, откуда поступили первые жалобы в ОНФ, выявлено превышение содержания железа, а также изменение цветности. После обращения общественников в территориальный отдел Роспотребнадзора возбуждено новое административное производство в отношении компании, которая осуществляет подогрев воды.

«Нельзя винить в некачественной воде одну лишь теплоснабжающую компанию. Среди основных причин появления ржавой воды – отсутствие на водозаборе современных очистных сооружений для специальной водоподготовки. Источник – озеро Плоское – изначально содержит большое количество железа, а очистить воду имеющимися средствами не получается. После подогрева вода становится еще хуже», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Власти Североморска в ответ на обращение активистов Народного фронта сообщили, что в 2016 г. предприятие производило замену водопроводов и оборудования, отслужившего срок службы, однако жильцы многоквартирного дома уверяют, что ощутимых результатов это не принесло.

«Показатели немного меняются по сравнению с 2015 г., но за этими цифрами не увидеть реальную картину, которую ежедневно наблюдают жители многоквартирного дома. Вода по-прежнему неприятно пахнет и имеет ржавый оттенок. Очевидно, что одними штрафами ситуацию не исправить. Мы считаем, что здесь необходим комплексный подход со стороны североморских властей, представителей органов исполнительной власти региона и, конечно, самих предприятий, которые получают от населения средства за некачественно оказанные услуги. Пока же информация от властей о разработке инвестиционных проектов выглядит весьма туманно. Также активнее нужно быть и жильцам, защищать свои интересы в судах, тем самым восстанавливая свое право на получение качественной услуги», – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Также в комитете по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск добавили, что в адрес ресурсоснабжающей организации направлено обращение о проведении перерасчета за коммунальную услугу с момента установления ее ненадлежащего качества для жителей дома №12 по улице Школьная в поселке Сафоново. Эксперты ОНФ будут держать ситуацию на контроле.