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Мурманская область. Арктика01.02.17 06:00

Проводится конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на проведение выездных выставок

Комитет по культуре и искусству Мурманской области объявляет прием заявок на участие в конкурсе на право получения в 2017 году субсидии из областного бюджета на оказание услуг по организации и проведению выездных выставок.

Соискателями на получение субсидии в размере до 500 тысяч рублей могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства.

На конкурс выставляется один лот, включающий предоставление услуг по организации и проведению цикла выездных художественных выставок, посвященных 80-летию со дня образования Мурманской области и пропагандирующих средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства  исторические достижения  региона в различных направлениях деятельности,  популяризирующих традиции и новаторство в области культуры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 14 марта 2017 года в комитете по культуре и искусству Мурманской области (183038, г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  3).  Контактное лицо – Анисимова Ольга Васильевна, тел. (8152) 486-595.

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