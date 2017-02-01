Проводится конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на проведение выездных выставок

Комитет по культуре и искусству Мурманской области объявляет прием заявок на участие в конкурсе на право получения в 2017 году субсидии из областного бюджета на оказание услуг по организации и проведению выездных выставок.

Соискателями на получение субсидии в размере до 500 тысяч рублей могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства.

На конкурс выставляется один лот, включающий предоставление услуг по организации и проведению цикла выездных художественных выставок, посвященных 80-летию со дня образования Мурманской области и пропагандирующих средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства исторические достижения региона в различных направлениях деятельности, популяризирующих традиции и новаторство в области культуры.