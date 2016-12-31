Пусть с первым боем Кремлевских курантов в дом войдут счастье и праздничное настроение! - Алексей Веллер

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был для заполярной столицы особенным - Мурманск отметил столетний юбилей. За век существования наш город стал не только надежным форпостом России в Арктике, но и самым красивым и экономически благополучным городом за Полярным кругом.

Какие бы перемены ни происходили с заполярной столицей, неизменным остается одно - стойкий северный характер жителей Кольского Севера, богатые традиции Заполярья.

Спасибо всем, кто своим ежедневным трудом укрепляет славу Мурманской области и не покладая рук трудится на благо своей малой родины.

Уверен, новый, 2017 год принесет только радостные и счастливые события. Пусть с первым боем Кремлевских курантов в дом войдут счастье и праздничное настроение!

В эти радостные, яркие зимние дни хочу пожелать, чтобы наступающий год оправдал все ожидания, открыл новые перспективы, принес мир, гармонию и процветание. Доброго вам здоровья, радости, благополучия, больших побед и свершений!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Веллер.