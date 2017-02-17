Путь до народного лова краба долог и непредсказуем

Сегодня в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили обращение Совета депутатов ЗАТО г.Островной о внесении изменений в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в части добычи краба камчатского в акватории Баренцева моря в границах Островного.

В нём, в частности, говорится, что сейчас у жителей Островного по ряду правовых и экономических коллизий нет возможности на законных основаниях осуществлять любительский лов краба камчатского. Высказана просьба обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением о внесении в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна изменений, позволяющих жителям ЗАТО Островной осуществлять вылов краба без путевок. По мнению инициаторов обращения, это улучшит ситуацию с обеспечением свежими морепродуктами населения отдаленного города.

– Это первое обращение с муниципалитетов нашей области по данной проблеме, – подчеркнул Валерий Пантелеев. – Она актуальна для жителей прибрежных районов, и мы в дальнейшем намерены держать её в центре внимания, искать пути её решения.

В ходе обсуждения свою точку зрения высказали представители ПИНРО, которые рассматривали этот вопрос на недавнем заседании Учёного совета. По их мнению, введение привилегированных условий для жителей конкретных муниципальных образований в сфере любительского рыболовства законом не установлено. Требуют дополнительных исследований и новые орудия лова краба, которые предлагаются инициаторами обращения, с целью оценки их воздействия на окружающую среду.

Депутаты высказали необходимость более тщательного изучения и выработки механизма решения проблемы. В частности, целесообразно будет проведение круглого стола, посвященного этой теме, а также изучения опыта Дальнего Востока, где в ряде районов не запрещён любительский и спортивный лов краба камчатского без путевок.