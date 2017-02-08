«Пятерочка» объединяет более 300 школьников

11 тысяч юных мурманчан посещают детские общественные объединения, которые работают в городских школах. Координатором этой работы на протяжении многих лет является «Союз юных мурманчан», его возглавляет ученица школы № 5 Вероника Акминская. В общественное объединение школы № 5 «Пятёрочка» входят более 300 школьников.

Основными направлениями работы «Пятерочки» является организация и проведение школьных мероприятий, сотрудничество с общественными организациями Мурманска, социально-значимая деятельность, участие в городских акциях и конкурсах, проектах.

– Задача педагогов – помочь ребятам реализовать их идеи, направить детскую творческую энергию в нужное русло, – рассказала директор школы № 5 Ирина Ускова. – Благодаря занятиям в «Пятёрочке» наши ученики приобретают бесценный опыт публичных выступлений, командной работы, получают возможность проявить лидерские качества и организаторские способности, развить ответственность и коммуникабельность.

Очень важен для школьной «Пятёрочки» тот факт, что ребята приходят сюда в младших классах и остаются до окончания школы. Посещение всех кружков и секций продолжает оставаться бесплатным, а значит, доступным каждому ребенку.