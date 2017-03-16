Работы по подготовке к открытию технопарка «Кванториум» ведутся строго по плану

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по созданию и функционированию в Мурманской области детского технопарка «Кванториум». В рамках рабочей группы обсуждался дизайн-проект будущего технопарка и перечень ремонтных работ, необходимых для осуществления замысла дизайнеров.

По итогам заседания утверждены дизайн всех помещений и смета расходов на проведение ремонтных работ.

Заседание рабочей группы по технопарку прошло в конструктивной атмосфере, приняты важные решения.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Мурманской области детский технопарк «Кванториум» должен открыться на базе областного центра «Лапландия» в сентябре 2017 года. На данный момент все работы по подготовке к открытию технопарка ведутся строго по плану, согласно заявленным срокам.