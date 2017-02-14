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Мурманская область. Арктика14.02.17 14:37

Работы по уборке снега ведутся, но замечаний много. Их нужно устранять – Ирина Норина

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина и заместитель главы Андрей Сахаров, курирующий вопросы ЖКХ, проверили работу коммунальных служб. Адреса проверок были названы за 3 минуты до выезда.

Первым в списке проверки стал двор дома № 8 ул. Северная Застава. Выбран он был не случайно. Беспокойство у главы администрации вызвала новая спортивная площадка, на которой УК устроила складирование снежных масс. По уверениям заместителя генерального директора УК «Североморскжилкомхоз» Василия Ереся, снежные массы будут вывезены в ближайший месяц: «Каждый день на уборке и вывозе снега у нас работают порядка 14 единиц спецтехники. За день мы вывозим на полигон больше 1200 тонн снега. Делаем всё возможное».

Дослушав Василия Николаевича, Ирина Норина сама обозначила срок проверки: «Сразу после мартовских праздников проверю лично состояние этой площадки!»

Следующий адрес - участок между ул. Фулика и ул. Комсомольская, 28 - стал показательным в плане выполнения своих обязательств разными коммунальными службами. Трап, находящийся по контракту в ведении ООО «ССС», можно было определить только по торчащим из снега перилам. Трап с торца дома № 28 был тщательно почищен работниками УК «СЖКХ». Да и территория около дома, несмотря на некоторую колейность дороги, свидетельствовала о проведенной не так давно уборке.

Обратила глава администрации внимание руководителей коммунальных служб на небольшие плохо очищенные пешеходные проходы, имеющие зачастую значительные перепады по высоте. «Такие вроде и небольшие утоптанные пешеходные проходы из-за перепадов и корки льда могут стать причиной больших неприятностей в плане травматизма. Их надо или полностью снимать, или тщательно посыпать. Я вообще не могу понять причину плохой посыпки тротуаров и пешеходных зон», - заметила Ирина Норина.

Вопрос был адресован представителю ООО «АДС Плюс», к работе которого у главы помимо посыпки песком было немало претензий. Одна из них - уширение проезжей части на конечной остановке автобуса № 6 на ул. Адм. Падорина, 33.  «Который раз говорим и выезжаем на эту площадку, а воз и ныне там. Автобус, как не мог, так и не может повернуть. Сколько раз говорила вашему руководителю, что надо наладить работу с ОГБДД по эвакуации автотранспорта. Припаркован ненадлежащим образом с нарушением ПДД – на штрафстоянку», - подчеркнула глава администрации.

Резюмируя нынешний объезд, Ирина Норина отметила, что работы по уборке снега ведутся, но замечаний много. Их нужно устранять.

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