Работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на ул. Дзержинского в Мурманске завершены

По состоянию на 7.00 23 января работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на ул. Дзержинского завершены. Оборудование Центральной ТЭЦ работает в штатном режиме. Подача теплоносителя осуществляется всем абонентам, сообщает пресс-служба ПАО «Мурманская ТЭЦ».

В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления необходимо оставить заявку УК (ТСЖ, ЖСК).

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, ночью 22 января на ул. Дзержинского Мурманска в районе дома № 2 был обнаружен дефект теплотрассы, в результате которого были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. Дефект был в кратчайшие сроки локализован.