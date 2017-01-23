Мурманская область. Арктика23.01.17 08:58
Работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на ул. Дзержинского в Мурманске завершены
По состоянию на 7.00 23 января работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на ул. Дзержинского завершены. Оборудование Центральной ТЭЦ работает в штатном режиме. Подача теплоносителя осуществляется всем абонентам, сообщает пресс-служба ПАО «Мурманская ТЭЦ».
В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления необходимо оставить заявку УК (ТСЖ, ЖСК).
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, ночью 22 января на ул. Дзержинского Мурманска в районе дома № 2 был обнаружен дефект теплотрассы, в результате которого были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. Дефект был в кратчайшие сроки локализован.
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