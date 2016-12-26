Ракетный крейсер «Маршал Устинов» поле ремонта возвращается в Североморск

Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов». В субботу, 24 декабря, корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота, сообщает пресс-служба судоверфи.

В ходе работ на «Маршале Устинове», начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые.

На предприятии отметили, что опыт, полученный «Звёздочкой» при ремонте «Маршала Устинова», позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров «Москва» и «Варяг».

Напомним, в конце октября «Маршал Устинов» вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля. По итогам проведенных испытаний командующий Северным флотом вице- адмирал Николай Евменов объявил благодарность коллективу Центра судоремонта «Звёздочка».