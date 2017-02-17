Раскрыть писательский потенциал юных северян поможет Международный детский центр «Артек»

17 февраля в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» для участия в профильной литературной смене «В начале было Слово» отправилась очередная группа обучающихся Мурманской области в количестве 15 человек. В смену попали лучшие ученики образовательных организаций, добившиеся успехов в учебной и вне учебной деятельности и ставшие победителями по итогам регионального отбора.

В рамках смены «В начале было Слово» для детей будут открыты литературные мастерские клуба начинающих писателей. Профессионалы проведут занятия по теории и практике работы с текстами разных видов и жанров литературы (поэзия, проза). Возможно, именно в эту смену участники смогут раскрыть свой писательский потенциал.

Во время пребывания в лагере ребята не пропустят школьную программу, в осенне-зимнее время в «Артеке» продолжается обучение предметам, входящим в школьную программу.

Каждый день в «Артеке» расписан буквально по минутам. Для ребят организованы экскурсии, общие сборы, коллективные творческие дела, репетиции.