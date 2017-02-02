Ребята из Оленегорска–2 отправились в спортивный круиз вместе с Передвижной детской библиотекой

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в г.Оленегорск-2, где вместе с ребятами из детского сада № 154 совершили увлекательное путешествие в историю Олимпийских игр.

Во время путешествия воспитанникам детского сада мешала Лень-Нехочуха, но ребята оказались очень спортивными и с легкостью справились со всеми заданиями олимпийских талисманов: Белого мишки, Зайки и Леопарда. Дети прогнали Лень, катаясь на лыжах, коньках, играя в хоккей и снежки.

Воспитатели тоже не остались в стороне и поучаствовали в конкурсах вместе с детьми: составили олимпийский флаг, рассказали, что же такое здоровье для каждого человека. Вместе с библиотекарями и Белым медвежонком малыши зажгли сказочный олимпийский огонь в Спортландии.

В завершение встречи у ребят появилась возможность не только познакомиться с новыми периодическими изданиями библиотеки, но и стать новыми читателями Передвижной детской библиотеки.