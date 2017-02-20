Ребята из Видяево стали победителями областной военно-тактической игры «Орлёнок»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 17 февраля на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр «Лапландия» состоялась областная военно-тактическая игра «Орлёнок». Участниками игры стали 67 обучающихся образовательных организаций, кадетского корпуса, членов военно-патриотических клубов из 10 муниципальных образований Мурманской области: ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, Ковдорский район, Ловозерский район, Кандалакшский район, г.Оленегорск, ЗАТО Североморск, г.Полярные Зори, Печенгский район в возрасте 14 – 17 лет. Поддержать участников приехали 83 болельщика.

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк, министр образования и науки Мурманской области Наталья Николаевна Карпенко, контр-адмирал Северного флота Владимир Николаевич Кузнецов.

Программа мероприятия состояла из двух частей – военно-тактической, в рамках которой были проведены игры с применением оборудования лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой для участников и гостей были организованы профориентационные интерактивные площадки.

В процессе игры участники выполняли миссию по захвату и удерживанию позиций импровизированных вражеских позиций. Участие в игре принимали сотрудники специального подразделения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области и профессиональные спортсмены.

В рамках информационно-практической части представители силовых структур провели профориентационную работу с участниками и гостями мероприятиями. Представители МЧС на мастер-классе показали аварийно-спасательное оборудование, воспитанники Североморского кадетского корпуса продемонстрировали навыки работы со средствами индивидуальной защиты, обращения с огнестрельным оружием. Представители УФСИН провели интерактивное занятие с обучающимися и отвечали на вопросы о работе Федеральной службы исполнения наказаний. Для увлеченных изучением истории работала площадка КИР «Гиперборея» и ВИК «Заполярный рубеж». Для желающих попрактиковаться в стрельбе сотрудники подразделения «Айсберг» организовали мастер-класс «Основы стрелковой подготовки».

Также в рамках информационного блока работали выставки современного вооружения и творческих работ обучающихся. Все участники смогли попробовать блюда полевой кухни — солдатскую кашу, сладкий чай и пирожки.

Победителями областной военно-тактической игры «Орлёнок» стали:

1 место – МБОУ «СОШ ЗАТО Видяево», руководитель Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ;

2 место – МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 7», руководитель Попов Михаил Евгеньевич, учитель истории и обществознания;

3 место – МАОУДОД Центр детского творчества Ковдорского района, Лежнин Олег Николаевич, педагог дополнительного образования.