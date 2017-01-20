Реформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого дома

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» 19 января в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» состоялось заседание дискуссионной площадки по теме: «Об изменениях в жилищном законодательстве с 1 января 2017 года».

В мероприятии приняли участие: региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области - начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова; член регионального политического совета, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский; председатель объединенного Общественного совета при Государственной жилищной инспекции, комитете по тарифному регулированию, Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, член Общественной палаты Мурманской области Денис Яковенко; руководитель регионального центра общественного контроля в ЖКХ «ЖКХ Контроль» Валентина Котова; представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, расчётных центров региона.

«С 1 января в жилищном законодательстве Российской Федерации произошло много изменений, - рассказала Алёна Кузнецова. – Речь идёт, например, о переносе платы за общедомовые нужды из коммунальных услуг в платежи за содержание и ремонт жилого дома. Теперь ОДН – жилищная услуга, важно, чтобы жители это понимали. Ещё одна новация: включение в состав капитального ремонта работ по замене и ремонту перекрытий. Раньше эти работы не входили ни в текущий, ни в капитальный ремонт. Теперь у нас появилась возможность решить проблему каменных домов с деревянными перекрытиями, когда, например, сам дом находится в удовлетворительном состоянии, а перекрытия из-за старости и изношенности – представляют опасность. Ещё одно нововведение: основанием для проверки различных нарушений в сфере ЖКХ теперь могут быть только персонифицированные жалобы. Для чего это нужно? Дело в том, что в госорганы поступало большое количество жалоб и обращений, которые впоследствии не подтверждались. Например, одна управляющая компания могла от лица жителей писать жалобы на другую, для того, чтобы конкурента чаще проверяли. Что значит персонифицированная? Жители, как и раньше, могут обратиться с жалобой в ГЖИ лично. Также они могут написать письмо. И самое простое – обратиться через Государственную информационную систему ЖКХ, через портал госуслуг, но для этого необходимо подтвердить свою личность».

В ходе заседания дискуссионной площадки участники обсудили нововведения в жилищном законодательстве, подробно останавливаясь на особо сложных вопросах, поделились своими наработками в решении тех или иных проблем в сфере ЖКХ. Региональному координатору и министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства было задано большое количество вопросов.

По итогам дискуссионной площадки было принято решение вынести проект закона Мурманской области о включении ремонта и замены перекрытий в список работ по капитальному ремонту на общественное обсуждение.