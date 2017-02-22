Регион начинает готовиться к ранней весне

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области. Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Майя Петроченкова доложила о готовности региона к безаварийному пропуску весеннего паводка в 2017 году и об обеспечении населения качественной питьевой водой.

«В нынешнем году предполагается наступление ранней весны, хотя готовиться, безусловно, нужно к любым климатическим сценариям. Мы ежегодно усиливаем контроль за источниками водоснабжения и качеством питьевой воды, проводим ее исследования, усиливаем лабораторные базы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Роспотребнадзор проводит эту работу совместно со смежными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления», – сказала Майя Петроченкова.

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона в весенне-летний период 2017 года проинформировал главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Туманов.

«Основные мероприятия, которые ежегодно проводят инспекторы ГИМС совместно с общественниками и другими заинтересованными структурами, направлены на профилактику несчастных случаев – мы разъясняем населению правила поведения на водоемах, рассказываем об основных принципах самоспасения и оказания помощи пострадавшим. Основной упор делается на работу с детьми, особенно в летних оздоровительных лагерях на территории региона», – сообщил Владимир Туманов.

Также на заседании был рассмотрен вопрос об оказании услуг сотовой связи населению при введении режима чрезвычайной ситуации на соответствующей территории в части, касающейся предоставления услуг связи при нулевом или отрицательном абонентском счёте.