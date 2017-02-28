Региональные парламентарии обсудят программу законопроектной деятельности на 2017 год

Сегодня началось заседание Мурманской областной думы. В повестке дня более 30 вопросов, в том числе, «правительственный час», который посвящен теме переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

– Мы обсудим показатели реализации в регионе соответствующей программы, которая работает на протяжении пяти лет, – с 2013 года. В этом году она завершается, поэтому уместно подвести первые итоги. Тема для Мурманской области – актуальная. Так что сегодня депутаты смогут задать интересующие их вопросы и высказать предложения, – пояснил Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрят изменения в Устав Мурманской области, которые скорректируют устаревшие нормы и дополнят главный региональный документ положением о должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

– Самому законопроекту «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей» сегодня предстоит второе чтение, – отметил спикер. – В нём определены основные задачи, функции и порядок назначения бизнес омбудсмена в регионе.

Во втором чтении будут обсуждаться и дополнения в закон «Об Общественной палате Мурманской области». Новшества касаются проведения публичной независимой экспертизы проектов законов в сфере бюджетной и налоговой политики. Кроме того, предложено увеличить срок полномочий палаты до 3 лет.

В повестке дня заседания широко представлен «социальный блок». В том числе, к рассмотрению предложена инициатива, предоставляющая школьникам и студентам льготный проезд не только по проездному билету, но и по транспортной карте. Данное изменение связано с введением на территории Мурманской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров на автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте.

Парламентарии также обсудят программу законопроектной деятельности на 2017 год, в которую вошли более 80 региональных законопроектов.