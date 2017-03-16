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Мурманская область. Арктика16.03.17 20:00

Региональные подразделения ФСБ России продолжают борьбу с противоправными проявлениями в сфере судоремонта на Северном флоте

Безаварийная эксплуатация кораблей и судов Военно-морского флота напрямую зависит от качества их ремонта и сервисного обслуживания. Руководством государства и Минобороны России уделяется пристальное внимание этому вопросу – идёт планомерный переход на новые образцы вооружения, что служит залогом надёжного обеспечения национальной безопасности в будущем.  Вместе с тем, заключаемые в сфере судоремонта многомиллионные контракты и договора периодически становятся объектом устремлений нечистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот.

Так, вступил в законную силу приговор, вынесенный 3 марта 2017 года Полярным районным судом Мурманской области, в отношении бывшего генерального директора ЗАО «СПТБ «Звёздочка» Фёдора Барашко. За совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, коммерсанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Военными контрразведчиками и сотрудниками УМВД по Мурманской области установлено, что Барашко путём заключения фиктивных договоров с использованием фирм-«однодневок» похитил свыше 5 млн рублей, выделенных на восстановление технической готовности атомной подводной лодки, ракетного крейсера и большого противолодочного корабля.

«Нарушения в деятельности ЗАО «СПТБ «Звёздочка» вскрывались сотрудниками ФСБ и МВД России и ранее при восстановлении технической готовности других объектов Северного флота. За совершённые преступления Барашко Ф.Ф. в 2015-2016 гг. был дважды осужден по ч.2 ст171, ч.2 ст.199 и ч.4 ст.160 УК РФ и уже отбывал наказание, - отметил представитель правоохранительного органа. - В соответствии с новым приговором суда предприниматель проведёт в местах лишения свободы 9 лет, а в последующем ещё 2 года будет лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В текущем году это уже не первый факт пресечения противоправной деятельности в сфере судоремонта. 26 января Первомайский районный суд г. Мурманска вследствии акта амнистии  прекратил уголовное преследование по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ бывшего директора ООО «ДиаМАНТ» Никифорова С.Н. Немного ранее указанная фирма привлекалась к ответственности антимонопольным органом».

Перечисленные факты, а также осуждение в 2016 году 4 коммерсантов, рассмотрение в 2017 году в судах ещё 4 резонансных уголовных дел и расследование ещё более 10 – свидетельства того, что региональные подразделения ФСБ России совместно с коллегами из правоохранительных и контролирующих органов продолжают последовательную и принципиальную борьбу с противоправными проявлениями в сфере судоремонта на Северном флоте. 

О фактах коррупции в сфере судоремонта на Северном флоте можно направить обращение по адресу : 184604, г.Североморск, ул.Сафонова, 5, УФСБ России по Северному флоту или сообщать по телефону/ факсу 8 (81537) 4-75-32.

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