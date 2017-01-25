Региональным Министерством социального развития подписано трехстороннее соглашение по вопросам социальной защиты прав инвалидов

В Министерстве социального развития Мурманской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Мурманской области и Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области. «Официальное закрепление взаимодействия с уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в форме соглашения, которое будет действовать бессрочно, позволит эффективнее отстаивать интересы людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Целями сотрудничества является выработка совместных решений по вопросам защиты прав граждан с инвалидностью, а также установление долгосрочных партнерских отношений.

Предметом соглашения стали обсуждение вопросов совершенствования законодательства о защите прав инвалидов, в том числе в рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов; выработка совместных рекомендаций органам местного самоуправления Мурманской области по вопросам защиты прав инвалидов; организация и проведение конференций, семинаров-совещаний, рабочих встреч.

Подписание соглашений является продолжением уже налаженного сотрудничества. Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка активно участвуют в ежегодных региональных конференциях «Равенство возможностей», в заседаниях Совета при губернаторе Мурманской области по делам инвалидов.