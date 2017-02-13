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Мурманская область. Арктика13.02.17 14:09

Рекордный показатель объёмов перевозок по Северному морскому пути не радует Владимира Чаброва

Развитию Северного морского пути  препятствуют слабая портовая инфраструктура, отсутствие ремонтных и бункеровочных баз, высокая стоимость ледокольной разведки, дефицит кадров и другие факторы, и если в западной части Арктики ряд проектов по развитию СМП получили толчок к развитию, то в восточной части региона эта работа находится пока в начальной стадии, сообщил ТАСС директор департамента флота «Fesco» Владимир Чабров.

«Общеизвестные факторы, препятствующие развитию СМП, это слабая портовая инфраструктура; отсутствие ремонтных и бункеровочных баз; недостаточные гидрометеообеспечение и ледовая разведка; стоимость ледокольной проводки; слабая аварийно-спасательная готовность; плохая связь и слабая информационная инфраструктура; недостаток подготовленных квалифицированных кадров и так далее», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых в западной части Арктики, ряд проектов получили существенный толчок к развитию. В качестве примеров он назвал порт и аэропорт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе и Новый порт в Обской губе, устойчивое функционирование ГМК «Норникель», освоение «Приразломного» месторождения в Печорском море.

Порт Сабетта строится в Ямало-Ненецком автономном округе, первые грузовые суда пришвартовались к его причалу в октябре 2013 года. Порт создается под грузы ОАО «Ямал СПГ», которое строит завод по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн в год (стоимость проекта оценивается в 26,9 млрд долларов).

Платформа «Приразломная» - первый и на сегодняшний день единственный проект на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча углеводородов. В общей сложности на Приразломном месторождении в 2016 году было добыто 2,154 млн тонн нефти сорта ARCO (Arctic Oil).

Собеседник отметил, что развитие месторождений и Арктических проектов вызывает необходимость модернизации смежных транспортных объектов, «завязанных» на Севморпуть. Так, на западе в приоритет уже выделены «Северный широтный ход» и комплексное развитие Мурманского транспортного узла, готовятся к обоснованию и принятию в качестве «опорных зон» проект железной дороги «Белкомур», глубоководный район порта Архангельск, глубоководный порт Индига. Тем временем, переход от Карских ворот до порта Мурманск составляет всего 2 суток со скоростью 12 узлов.

«В тоже время, в Восточном районе в текущую навигацию мы имеем только реконструкцию причалов в порту Певек, которая планировалась последние 3 года, а в результате вызывает задержки судов на рейде до 3 суток. Проекты по освоению шельфа в Восточном районе пока реализуются только на уровне геофизических исследований», - сказал Чабров.

Переход от мыса Дежнева до ближайших полноценных бункеровочных портов Владивосток и Находка составляет 10 суток, то есть в пять раз дольше. Другие дальневосточные порты - Анадырь, Петропавловск Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск - ограничены по сортам и объёмам топлива, а цена бункеровки здесь существенно выше. В этом районе также необходимо развитие смежной с СМП инфраструктуры, но крупных проектов в этой области пока нет.

«Аналогичная ситуация сложилась со снабжением судов пресной водой - водовод в посёлке Певек был поврежден в 2014 году, и в настоящий момент суда, работающие в восточном районе Севморпути, практически не могут пополнить запасы пресной воды», - сообщил Чабров.

Объём перевозок по Северному морскому пути в 2016 году достиг рекордного уровня, превысив 6,9 млн тонн груза. Ожидается, что к 2020 году его грузооборот составит 31 млн тонн, сообщил ТАСС директор департамента флота «Fesco» Владимир Чабров.

«Согласно данным Минэкономразвития, объём перевозок грузов в 2016 году через Северный морской путь достиг рекордного уровня. По данным на 1 декабря 2016 года, по Северному морскому пути уже было перевезено 6,9 млн тонн груза, что является рекордным показателем за всю историю существования этого транспортного коридора, включая советский период. Планируемый грузооборот Севморпути в соответствии с этапами освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и вовлечения в разработку углеводородного сырья ближайших месторождений Ямала составит 31 млн тонн уже к 2020 году. Львиная доля грузов - это сырьё с нефтегазовых месторождений Приразломное и порт Сабетта», - рассказал Владимир Чабров.

Он отметил, что большой объём грузов в Арктику завозит Министерство обороны РФ. В частности, по данным ООО «Оборонлогистика», Минобороны ежегодно завозит около 400 тысяч тонн различных строительных грузов, около 250 тысяч грузов в рамках северного завоза и около 50 тысяч тонн грузов общего военного назначения. «То есть суммарно Министерство обороны перевозит в год порядка 700 тысяч тонн», - подытожил Чабров.

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