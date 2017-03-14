Репетиции спектакля «Госпожа Метелица» в театре кукол Мурманска в самом разгаре

24 марта юные северяне увидят новую постановку Мурманского областного театра кукол – спектакль «Госпожа Метелица». Сейчас артисты заняты в репетициях в преддверии грядущей премьеры.

Спектакль «Госпожа Метелица» ставится по мотивам сказки Братьев Гримм. Для создания постановки в столицу Заполярья из Москвы приехал режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина.

Режиссер отметил, что спектакль докажет юным северянам существование настоящего чуда, покажет, что такое добро и зло. А главной идеей спектакля является выбор, который ежедневно делает каждый человек. Особенно это важно для подрастающего поколения. На примере героев спектакля дети сами решат, как им себя вести в жизни.

«Госпожа Метелица» – история о двух маленьких девочках, совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая. Их ждёт множество приключений.