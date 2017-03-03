Репетиционный ОГЭ по математике в Мурманской области прошёл в штатном режиме, пора готовиться к премьере ЕГЭ

В репетиционном экзамене по математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 2 апреля приняли участие 6469 выпускников 9 классов.

Репетиционный экзамен прошел в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, в полном соответствии с требованиями Порядка проведения ОГЭ. За наличие запрещенных справочных материалов и мобильных телефонов с репетиционного экзамена удалено три участника.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения репетиционного экзамена разработаны специалистами ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» в соответствии со спецификацией, утверждённой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» и максимально приближены к настоящим КИМ. Работа, на выполнение которой отводится 3 часа 55 минут, состояла из трех модулей (алгебра, геометрия, реальная математика).

Всего выпускникам предстоит выполнить 26 заданий (алгебра включает 11 заданий, геометрия – 8 заданий, реальная математика – 7).

«Репетиционные экзамены позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период, а всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте», - подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В настоящее время идёт обработка материалов в Региональном центре обработки информации и проверка развернутых ответов экспертами предметной комиссии. По завершении проверки и обработки материалов результаты будут направлены в образовательные организации. Специалисты ГАУДПО МО «Институт развития образования» подготовят аналитические материалы, которые позволят учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену.

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.