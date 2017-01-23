Решения XVI съезда партии «Единая Россия» - в жизнь: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на XVI съезде партии «Единая Росси». «Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - всё равно в перспективе трёх лет они снижаются», - сказал Максим Топилин.

По словам министра, с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. «Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», - сказал замысловато министр, пишет finmarket.ru.