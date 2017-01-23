Решения XVI съезда партии «Единая Россия» - в жизнь: зарплата учителей снизилась в 52 регионах России

Снижение зарплаты учителей за девять месяцев произошло в 52 регионах, преподавателей вузов - в 46 регионах. Об этом рассказала зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова на XVI съезде партии «Единая Россия», который в выходные прошёл в Москве.

«Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40, - сказала Татьяна Куприянова. - По вузам - в 46 регионах, по (среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах».

По её словам, снижение зарплаты произошло «в разных объёмах».

- Снижение происходит за счёт снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов», - добавила заместитель председателя профсоюза работников народного образования и науки, сообщает ТАСС.