Губернатор Марина Ковтун потребовала от муниципалитетов своевременного исполнения электронных запросов по заявлениям граждан. Рейтинг муниципалитетов по исполнению запросов ведомств по заявлениям граждан стал темой обсуждения на вчерашнем оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона напомнила положение 210-го федерального закона о том, что чиновники не вправе требовать у граждан те справки и документы, которые нужно получать в других ведомствах. Если для оказания услуг не хватает документов, то сотрудник, оказывающий услугу, должен сам обращаться за ними в иные ведомства. А чтобы такой обмен сведениями был быстрым и эффективным, создана и уже работает электронная система взаимодействия.

По итогам 2016 года подготовлен рейтинг, показывающий, как муниципалитеты области работают в этой электронной системе с запросами федеральных ведомств. Губернатор обратила внимание, что за каждым таким запросом – чьё-то заявление на получение услуг.

«Каждый такой проигнорированный запрос – это сорванные сроки, то есть, прямое неисполнение чиновником своих обязанностей, которое непосредственно отражается на людях», - сказала Марина Ковтун.

Как отметил председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин, использование электронного взаимодействия позволяет сократить сроки оказания услуг и сделать процедуру оказания услуг прозрачнее, так как все действия сотрудника в системе регистрируются.

По информации комитета, в лидерах рейтинга по итогам 2016 года – Ревда, Ловозеро, Видяево, Мурманск, Александровск, Никель, Апатиты, Заполярный, Североморск. Кировск. Тимур Лапин также упомянул о муниципалитетах, которые, согласно данным рейтинга, не в полной мере справляются с этой работой.

«Рейтинг показывает, насколько муниципалитеты заинтересованы в улучшении качества жизни своих жителей, и насколько они стремятся повысить качество оказания услуг. В 2017 году неисполненных или просроченных запросов быть совсем не должно, как того требует закон», - сказала губернатор.

Марина Ковтун также обратилась к главам районных администраций с просьбой подключиться к решению вопроса и помочь наладить эту работу. Председателю комитета глава региона поручила ежеквартально докладывать ей лично, как муниципалитеты выполняют задачу.