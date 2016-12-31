Резиденты ТОСЭР монопрофильных территорий Мурманской области смогут в 2017 году воспользоваться налоговыми преференциями

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Мурманской области смогут воспользоваться налоговыми преференциями. Соответствующий закон, вступающий в силу с 1 января 2017 года, подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Как подчеркнула Марина Ковтун, закон должен стать важным инструментом в работе с резидентами ТОСЭР. Так, губернатор поручила администрации Кировска совместно с профильными органами власти в 2017 году сосредоточить усилия на работе с резидентами и привлечении средств Фонда развития моногородов на инфраструктуру для создания туристско-рекреационной зоны, а также призвала глав других моногородов использовать все имеющиеся инструменты развития территорий с учётом опыта Кировска.

На днях управленческая команда по развитию моногорода Кировска представила на обучающей сессии в Сколково комплексный план развития монопрофильной территории. Фондом развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московской школой управления СКОЛКОВО проект был признан одним из самых амбициозных.

Такие оценки представителям Мурманской области были даны в ходе обучения 66 управленческих команд из моногородов России. Команда каждого моногорода состояла из представителей региональной и муниципальной власти, градообразующего предприятия, местного бизнеса и инвесторов.

Напомним, министерством экономического развития России была одобрена заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Кировске с подведомственной территорией.

В заявке определены два главных направления дальнейшего развития города: реализация туристических проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» и создание площадок для сервисных производств, направленное на обеспечение деятельности горно-химических предприятий Мурманской области.

Создание ТОСЭР на территории Кировска позволит создать не менее 500 рабочих мест, что сохранит стабильную ситуацию на рынке труда, повысить инвестиционную привлекательность моногорода (прирост объема частных инвестиций оценивается в 300 млн рублей), увеличить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

В настоящее время заключено восемь соглашений о взаимодействии по реализации инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОСЭР.