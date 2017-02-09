Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
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Мурманская область. Арктика09.02.17 11:56

Результаты похода кораблей Северного флота к Сирии будут положены в программы обучения в российских морских заведениях

ВМФ РФ проанализирует опыт участия российской авианосной группы в боевых действиях в Сирии и изменит подготовку в своих учебных заведениях по итогам этого похода. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королёв, сообщает ТАСС.

«Мы внимательно проанализируем уроки, которые будут сделаны по результатам этого похода. Без всякого сомнения, мы посмотрим на наши предстоящие планы действий сил и флотов и на основании этого опыта подкорректируем подготовку. Результаты похода будут положены в программы обучения в наших морских заведениях», - сказал он на торжественной церемонии встречи, которая проходит на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Королёв отметил, что в ближайшее время будет проведён разбор похода авианосной группы. Главком также поздравил личный состав вернувшихся из похода к берегам Сирии кораблей. «Ещё раз поздравляю вас с выполненной государственной задачей, благодарю за службу», - заявил он.

Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Группа, в состав которой вошли «Адмирал Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения вышли в поход 15 октября 2016 года. В среду, 8 февраля, в Североморск вернулись «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», сейчас они стоят на рейде в Кольском заливе.

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