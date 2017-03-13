Роддом № 3 в Мурманске отремонтируют

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, вернувшись из отпуска, провёл совещание, посвященное предстоящей реконструкции родильного дома № 3.

– Администрация Мурманска хорошо понимает значимость сферы здравоохранения для его жителей, это одна из основных отраслей городской жизни, – отметил Андрей Сысоев. – Несмотря на то, что с 1 января 2016 года полномочия города Мурманска в сфере здравоохранения прекращены в связи с их передачей на областной уровень, существуют вопросы, в решении которых необходимо участие городских властей.

По заключению надзорных органов, система вентиляции в родильном доме № 3 не соответствует современным санитарным нормам и правилам. Поэтому без капитального ремонта, предусматривающего монтаж новой системы вентиляции в здании, не обойтись.

– Все необходимые работы будут выполнены, ведь это вопрос здоровья и комфорта самых маленьких жителей города, – подчеркнул глава администрации Мурманска.

В ближайшее время в администрации Мурманска состоится совещание с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.