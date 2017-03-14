Роскосмос открыл вакансии на работу на орбите Земли и Луне

Роскосмос объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полётов на новом корабле «Федерация» и к Луне. Об этом сообщил в Москве на пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов, первый замглавы госкорпорации Александр Иванов, пишет ТАСС. «На подходе у нас создание новых средств орбитальных - перспективного корабля «Федерация», нам нужно начинать готовить космонавтов к нёму. Набор начинается сегодня, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, - шесть-восемь человек», - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе Роскосмоса, отобранные специалисты впервые полетят на новом космическом корабле «Федерация» и станут первым россиянами, которые отправятся к Луне. «Цель - отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», - заявили в пресс-службе.

Конкурсанты пройдут несколько этапов - отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. В отряд будут отбирать граждан РФ не старше 35 лет, претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. «Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Также претенденты должны иметь способности к изучению космической техники, уметь работать с компьютерной техникой, а также знать английский язык. С полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

В свою очередь, замначальника Центра подготовки космонавтов Юрий Маленченко сообщил, что на приём документов отводится всего четыре месяца, после чего начнется работа с кандидатами.