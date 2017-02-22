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Мурманская область. Арктика22.02.17 11:33

Роспотребнадзор в ужасе после проверок предприятий, производящих и продающих продукты питания

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тысяч предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн. Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы. Иными словами, пишет «Российская газета», эти продукты были неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно из чего произведены. Но тем не менее магазины их взяли на реализацию, и люди все это купили и съели.

И никаких санкций к торговым предприятиям применить невозможно. Во вторник в Совете Федерации после обсуждения этого вопроса пришли к выводу, что необходимо срочно создавать систему контроля качества и безопасности продуктов питания «от поля до прилавка». «РГ» напоминает, что в 2002 году в России отменены ГОСТы. И ввели ТУ - технические условия, которые сами производители и устанавливают. Так что предъявить претензии к качеству стало сложно. Ну, напихал он в свой тортик пальмового масла, и кто скажет, что он вредный? Пальмовое масло официально не запрещено. К тому же, как подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, при проверках качества продукции никто не учитывает ее пищевую ценность. В результате на прилавках «пустышки» - продукты, которые содержат лишь вредные жиры.

Заместитель главы Росрыболовства Пётр Савчук рассказал о своих проверках условий реализации рыбной продукции в магазинах. «Мы проверили несколько крупных сетевых супермаркетов и небольших магазинчиков шаговой доступности. И множество нарушений нашли, - сообщил Пётр Савчук. - Во-первых, рыбу привозят туда замороженную, потом размораживают и продают уже как свежевыловленную, соответственно увеличивая цену. Витрины, где хранится рыба, не поддерживают температурный режим. Мы обнаружили охлажденную рыбу, температура которой была плюс 7 градусов. А норма – 2».

Нарушение товарного соседства, паразиты в теле продукта, фальсификация наименований, нарушение хранения на складах - и это далеко не полный перечень того, что нашли в магазинах сотрудники Росрыболовства.

Также существует проблема вторичной переработки списанных продуктов. По закону все то, что магазины не успели продать за установленный срок реализации, должно списываться и уничтожаться на специальных полигонах. Но, как пояснили «РГ» представители отраслевых пищевых союзов, до 40% просроченных продуктов недобросовестные продавцы пускают, как говорится, обратно в дело. Как правило, большинство из них оказывается в салатиках и выпечке - продуктах, которые магазины продают под маркой «собственное производство».

По словам Пётр Савчука, чтобы создать новые эффективные цепочки прохождения продуктов от производителя до потребителя, надо использовать электронный товарооборот.

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