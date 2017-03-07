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Мурманская область. Арктика07.03.17 09:22

Россия вступает в эру низкой инфляции и ухудшения экономического самочувствия граждан

Всплеск частного потребления в январе 2017 года из-за одноразовых выплат пенсионерам и снижения сбережений в декабре 2016 года, вероятнее всего, окажется статистическим выбросом. Исследование Банком России инфляционных ожиданий и потребительских настроений домохозяйств фиксирует ухудшение экономического самочувствия граждан на основе опросов ФОМ.

Индекс потребительских и финансовых настроений семей в феврале вернулся к уровням осени 2016 года при оценке как текущей ситуации, так и перспектив года. Выросла доля тех, кто говорит об ухудшении материального положения - на 3 процентных пункта (п. п.) за месяц, до 38%. Респонденты реже отмечают, что кто-то из членов семьи стал больше зарабатывать или вышел на работу. «Плохой» для крупных покупок ситуацию видят 42% (как в сентябре 2016 года). Та же динамика наблюдается и в отношении к сбережениям. После улучшения в январе доля тех, кто назвал текущее время «хорошим» для сбережений, снизилась на 6 п. п., до 17%, а тех, кто считает его «неподходящим», выросла на 5 п. п., до 47%.

Ухудшение экономических настроений зафиксировано на фоне увеличения инфляционных ожиданий - с 11,5% до 12,9% через год и с 14% до 15,1% в отношении текущей динамики потребительских цен. Впрочем, оценки ЦБ ожидаемой инфляции с использованием нормального и равномерного распределения представлений о будущей инфляции составили по 4,6%, фактически не изменившись по сравнению с январскими. Дмитрий Полевой из «ING» отмечает, что стабилизация инфляционных ожиданий произошла на фоне снижения инфляции (4,5% в конце февраля), укрепления рубля и замедления роста цен производителей. Это, вероятнее всего, заставит ЦБ оставить ключевую ставку неизменной в конце марта. Впрочем, экономисты «Capital Economics» считают, что Россия вступает в эру низкой инфляции, которая уже в 2017 году окажется ниже цели ЦБ в 4% и позволит регулятору дважды снизить ставку. Основная причина - разрыв выпуска между текущим и потенциальным уровнями, которые в «Capital Economics» оценивают в 3% ВВП. Таким образом, ожидания роста цен домохозяйствами вряд ли сбудутся, в отличие от опасений в отношении доходов. «У работников будет меньше возможности требовать увеличения зарплат, так как компании смогут наращивать выпуск, используя капитал без дополнительных инвестиций», - заключают в «Capital Economics», пишет «Коммерсант».

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