Россияне экономили в декабре даже на новогодних подарках

Как сообщает Росстат, оборот розничной торговли в России в декабре 2016 года сократился на 5,9% по сравнению с декабрем 2015 года, до 2 трлн 899,2 млрд рублей. Результат последнего месяца прошлого года оказался значительно хуже ожиданий. Экономисты, опрошенные «Интерфаксом», ждали улучшения динамики оборота розничной торговли в декабре по сравнению с ноябрем: консенсус-прогноз предполагал падение показателя на 3,6%. Но в IV квартале оборот розничной торговли сократился на 4,8% - до 7 трлн 785,4 млрд рублей. По итогам года рынок розничной торговли снизился на 5,2% - до 28 трлн 137,1 млрд рублей.

Консенсус-прогноз предполагал снижение рынка на 5% в прошлом году.

По данным Росстата, в декабре оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 6,5% (до 1 трлн 407,1 млрд рублей). Это заметно хуже динамики ноября (минус 5,1%).

В IV квартале оборот продовольственной розницы сократился на 5,7% - до 3 трлн 756,5 млрд рублей, за год - на 5,3%, до 13 трлн 756,5 млрд рублей.

Продажи непродовольственных товаров в декабре упали на 5,3% (до 1 трлн 492,1 млрд рублей), также продемонстрировав ухудшение по сравнению с ноябрем (минус 3,2%). В IV квартале оборот торговли непродовольственными товарами сократился на 3,9% - до 4 трлн 28,9 млрд рублей, в целом в 2016 году - на 5,1%, до 14 трлн 426,7 млрд рублей.

Публичные российские ритейлеры также ухудшили динамику продаж в декабре и IV квартале. Среди причин этого - замедление продовольственной инфляции и сдержанные предновогодние траты потребителей, указывали аналитики. Единственный публичный непродовольственный ритейлер в России – «М.Видео» - также сообщил о замедлении роста продаж в IV квартале по сравнению с III кварталом: до 5,9% с 13% (данные о выручке на ежемесячной основе компания не раскрывает).

В 2017 году экономисты ждут роста розничной торговли на 1,2%, Минэкономразвития - в базовом сценарии на 0,6%.