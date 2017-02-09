Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов

В январе повседневные расходы россиян после декабрьского пика сократились сразу на 16,6%, практически вернувшись к показателям ноября и октября прошлого года, говорится в исследовании компании «Ромир».

При этом отмечается, что в минувшем январе снижение объёмов общих расходов оказалось меньше, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2016 года сокращение расходов составило 20%, два предыдущих года - по 22%, в 2013 - 19%.

В годовом выражение общие расходы россиян в январе текущего года выросли на 9,5%, что уверенно превосходит накопленную с января 2016 года инфляцию в 5%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян оказались на уровне, уступающем только показателю 2013 года.

Доля продовольствия в общей корзине повседневных затрат немного подросла с 51% в декабре и ноябре до 53% в январе.

«У нас 57% населения вообще не имеют никаких накоплений в банках. Просто люди объективно обеднели за последнюю пару лет, используют часть старых запасов, накоплений, в том числе валютных», - заявил Михаил Задорнов, руководитель банка ВТБ24 журналистам в январе.

Учитывая эту ситуацию, банки идут на рефинансирование кредитов. Тенденция сохранится и в 2017 году. При этом ожидается «снижения ставок и, наверное, больший спрос» на потребительские кредиты, отметил он.

«Объём потребительского кредитования сократился в целом по стране в прошлом году на 6,5% в отличие от ипотеки, которая выросла», - сказал Задорнов.

В то же время значительная часть потребительских кредитов сейчас «распределяется между банками по программам рефинансирования, что для людей означает существенное снижение ставки», добавил он.