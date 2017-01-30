Россияне в Турции скоро могут снимать в банкоматах рубли без комиссии

Российские туристы в Турции могут пользоваться банковскими услугами, расплачиваясь рублями, сообщил 28 января на открытии российского саммита «World Tourism Forum» генеральный директор «Denizbank» Хакан Атеш.

«Сейчас ведётся работа между «Сбербанком» и «Denizbank» по внедрению системы оплаты в рублях в секторе туризма. Российские туристы в Турции смогут проводить все необходимые операции через банкоматы, отделения банка, будут приниматься российские рубли в качестве оплаты. Туристы смогут снимать рубли без комиссии», - сказал Х. Атеш.

Он также отметил, что некоторые компании, в том числе ряд отелей, уже сейчас готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях.

В начале октября в Минэкономразвития сообщали, что Россия и Турция возобновили переговоры об оплате россиянами отдыха в рублях и в целом об использовании рублей в двусторонней торговле, пишет finmarket.ru.