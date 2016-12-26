Россияне встретят Новый год дома и в гостях

«Левада-Центр» опубликовал результаты очередного опроса, из которого следует, что Новый год является самым популярным зимним праздником - его планирует отметить 95% россиян. Рождество 7 января празднуют 58%, старый Новый год - 47%, Крещение — 39%, католическое Рождество 25 декабря - 4%.

Большинство россиян (70%) традиционно планируют встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими. Каждый пятый россиянин (21%) проведет новогоднюю ночь в гостях, с друзьями. 3% россиян встретят 2017 год за рубежом, 2% - в доме отдыха или в одиночестве.

Новогодние праздники 60% россиян будут просто отдыхать дома (60%). 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом. 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России. Работать в праздники будут 8% опрошенных.

Опрос был проведен 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах России.

Отметим, что итоги опроса «Левада-Центра» совпадают с результатами нашего опроса, который «Арктик-ТВ» провело в октябре 2013 года.