Российская нищета по Вячеславу Бобкову

Гендиректор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков считает, что россияне должны получать не менее 60 тысяч рублей в месяц. Сегодня, как посчитали эксперты центра, более 60% россиян с трудом дотягивают до зарплаты. Именно им и нужно повышать доходы, которые сегодня не только затрудняют жизнь конкретных семей, но и тащат экономику страны вниз.

Как заявил Вячеслав Бобков в интервью «Российской газете», по расчётам возглавляемого им центра, бедных в России 12,6% - это люди с доходами менее одного прожиточного минимума, то есть примерно 10 тысяч рублей в месяц.

«Но есть ещё 50% тех, чей доход составляет от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, то есть не более трёх прожиточных минимумов. Вот вам и более 60%. Именно этим людям и нужно повышать доходы, прежде всего заработную плату и пенсии», - заявил Бобков, отметив, что для начала надо выстроить чёткую систему мер, которые планомерно поднимали бы заработную плату в стране до необходимого уровня.

И первый шаг, по его словам, - дотянуть до прожиточного минимума трудоспособного населения минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7,5 тысячи рублей - разница между ним и прожиточным минимумом около 3 тысячи рублей.

«А если ещё и прожиточный минимум начнёт выполнять функцию гарантированного минимального дохода, это уже будет огромный шаг вперед», - сказал эксперт.

Говоря о самом прожиточном минимуме, он заметил, что сегодня в минимальную потребительскую корзину включен действительно минимум, и «в действующем прожиточном минимуме отражается модель жизни, которая не берёт в расчет все перемены, произошедшие в мире, и явно не соответствует минимальным условиям, в которые поставлен любой человек, если он не маргинал».

По словам Вячеслава Бобкова, «реальная «корзина» должна примерно в 3 раза превышать принятый прожиточный минимум», а фактически минимальный душевой доход должен быть не ниже 30 тысяч рублей на человека. «Его надо обеспечить всеми источниками доходов», - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, сколько же должны получать пенсионеры Вячеслав Бобков сказал: «В идеале люди должны получать пенсии пропорционально своей зарплате. Что обременительно для пенсионной системы, которая несёт колоссальную нагрузку, том числе за счёт людей, имеющих льготы по раннему выходу на пенсию».

Комментируя идею введения в России единого пособия по бедности, Бобков высказал мнение, что в стране действительно следовало бы обсудить возможность введения нового вида социальной выплаты - единого пособия по бедности (нуждаемости).

«Ввести единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи. Хорошо бы увязать введение нового пособия с установлением минимального гарантированного душевого дохода», - отметил эксперт.

Как сказал Вячеслав Бобков, проверить достоверность информации о доходах, сравнить их с прожиточным минимумом и на этом основании устанавливать размеры единого пособия нуждающимся, повышающего их доходы до минимальных государственных гарантий, это функции органов местного самоуправления. «Не стоит заставлять людей собирать справки», - добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько в России богатых, Бобков отметил, что выделено пять уровней доходов. «На самом высоком уровне находятся семьи, в которых доход на каждого человека составляет не менее 11 прожиточных минимумов - 110 тысяч рублей в месяц. Таких в нашей стране примерно 2%».

Средний класс, по его словам, составляет чуть более 5%, в этой группе среднедушевые доходы колеблются в диапазоне от 70 до 110 тысяч рублей.

«Примерно треть населения входит в категорию «обеспеченные ниже среднего уровня» с доходом от 30 тысяч до 70 тысяч рублей», - сообщил Вячеслав Бобков.