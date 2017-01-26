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Мурманская область. Арктика26.01.17 10:27

Российская валюта дорожает к уровням закрытия в условиях повышения мировых цен нефти

Мировые цены на нефть сегодня растут на удешевлении доллара к мировым валютам, несмотря на данные статистики об увеличении запасов «чёрного золота», опубликованные 25 января, свидетельствуют данные торгов.

Удешевление доллара к мировым валютам связано с опасениями инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа. В среду Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 99,88 пункта.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 488,3 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на 2,815 миллиона баррелей, или на 0,58%, до 488,315 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки. Растущие запасы и добыча в США противодействуют усилиям ОПЕК и других производителей, включая Россию, сократить поставки на 1,8 миллиона баррелей в день в течение первой половины 2017 года, отмечает агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,4298 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 28 копеек. Однако к последней сделке 25 января  доллар снизился почти на 9 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 39,79 копейки и составил 63,8233 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 14,67 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль снизился к доллару и евро в среду вечером. Сегодня российская валюта дорожает к уровням закрытия в условиях повышения мировых цен нефти.

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