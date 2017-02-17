Российская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения, свидетельствуют данные торгов.

В январе страны ОПЕК уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства сокращения добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

Сдерживают удорожание нефти данные от Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 февраля выросли на 9,5 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 518,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились на 3,513 миллиона баррелей, или на 0,69% — до 512,113 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 259,1 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,752 миллиона баррелей.

«Нефть дорожает, несмотря на увеличение её запасов и рост запасов бензина», - прокомментировал динамику торгов старший трейдер «Oanda» Стивен Иннес, цитируемый агентством «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5514 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 40 копеек. Однако к последней сделке 16 февраля доллар снизился почти на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 73,40 копейки и составил 61,3880 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 5,20 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль заметно снизился к доллару и евро в четверг вечером на фоне возобновившегося падения нефтяных цен. Сегодня российская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтью.