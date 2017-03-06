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Мурманская область. Арктика06.03.17 10:27

Российская валюта снижается из-за дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, - инвесторы отыгрывают опубликованные 3 марта  данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 267 штук, или на 54,6%. Число нефтяных буровых за неделю выросло на семь штук, или на 1,16% - до 609 единиц, газодобывающих – снизилось на пять, или на 3,31%, до 146 штук.

На рынки также продолжает влиять опубликованная 2 марта  статистика по добыче нефти в России. Среднесуточная добыча нефти в РФ выросла в феврале 2017 года в годовом выражении на 1,9% - до 11,109 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки отсчёта в соглашении ОПЕК и стран вне организации по сокращению добычи, добыча снизилась на 138 тысяч баррелей.

«Ожидания рынка, что Россия сократит добычу нефти, ещё не реализовались. Может быть... это случится, когда они (Россия. - Ред.) оценят, насколько серьёзно члены ОПЕК придерживаются запланированных сокращений добычи», - цитирует газета «The Wall Street Journal»  директора «Commtrendz Risk Management» Гнанасекара Тиагараяна.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,3408 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 56,91 копейки. Однако к последней сделке 3 марта доллар подорожал на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 14,38 копейки и составил 61,8412 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 10,62 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль заметно укрепился к доллару и евро в пятницу вечером на фоне отскока нефтяных цен. Сегодня российская валюта снижается к уровням закрытия из-за дешевеющей нефти.

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