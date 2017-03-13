Российские пограничники победили в XX массовом лыжном пробеге стран Баренцрегиона «Лыжня дружбы»
Подведены итоги XX массового лыжного пробега стран Баренцрегиона «Лыжня дружбы». Он состоялся 11 марта в п.Раякоски и традиционно открыл программу 83-го Праздника Севера.
В командной гонке, как и в прежние годы, первыми финишировали российские пограничники. Абсолютным победителем среди них стал Сергей Зотов, его результат составил 28 минут 1 секунда. Второе место заняли норвежские пограничники, третье – финские.
В мужском и женском индивидуальных зачётах наилучшее время показали мурманчане Павел Носов и Анастасия Кириллова. У юношей – Владимир Патраманский из Видяево, у девушек – Софья Корнеева из Мурманска.
Итоги массового забега «Лыжни дружбы»:
мужчины
1. Павел Носов (Мурманск);
2. Владимир Козарь (Никель);
3. Иван Гульянц (Мурманск);
женщины
1. Анастасия Кириллова (Мурманск);
2. Елена Дворникова (Мурманск);
3. Надежда Тягунская (Мурманск);
юноши
1. Владимир Патраманский (Видяево);
2. Иван Аршинов (Александровск);
девушки
1. Софья Корнеева (Мурманск);
2. Вероника Шахова (Заполярный);
3. Анастасия Турбина (Заполярный).