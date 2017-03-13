Российские пограничники победили в XX массовом лыжном пробеге стран Баренцрегиона «Лыжня дружбы»

Подведены итоги XX массового лыжного пробега стран Баренцрегиона «Лыжня дружбы». Он состоялся 11 марта в п.Раякоски и традиционно открыл программу 83-го Праздника Севера.

В командной гонке, как и в прежние годы, первыми финишировали российские пограничники. Абсолютным победителем среди них стал Сергей Зотов, его результат составил 28 минут 1 секунда. Второе место заняли норвежские пограничники, третье – финские.

В мужском и женском индивидуальных зачётах наилучшее время показали мурманчане Павел Носов и Анастасия Кириллова. У юношей – Владимир Патраманский из Видяево, у девушек – Софья Корнеева из Мурманска.

Итоги массового забега «Лыжни дружбы»:

мужчины

1. Павел Носов (Мурманск);

2. Владимир Козарь (Никель);

3. Иван Гульянц (Мурманск);

женщины

1. Анастасия Кириллова (Мурманск);

2. Елена Дворникова (Мурманск);

3. Надежда Тягунская (Мурманск);

юноши

1. Владимир Патраманский (Видяево);

2. Иван Аршинов (Александровск);

девушки

1. Софья Корнеева (Мурманск);

2. Вероника Шахова (Заполярный);

3. Анастасия Турбина (Заполярный).