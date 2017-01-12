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Мурманская область. Арктика12.01.17 15:16

Российский писатель Николай Стариков представит свои книги в Мурманске

18 января Мурманск с рабочим визитом посетит известный писатель, общественно-политический деятель, cопредседатель движения «Антимайдан», лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. В рамках визита он проведёт встречу с читателями и единомышленниками. В среду в 19.00 открытая трибуна для выступления будет установлена в книжном магазине «Глобус».

Наша справка:

Николай Викторович Стариков - известный писатель-публицист, автор 16 книг, в числе которых лидеры продаж в номинации «Нехудожественная литература» – «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара — война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История», «Власть».

Лидер политической партии «Партия великое Отечество», cопредседатель движения «Антимайдан», постоянный член Изборского клуба. Соавтор ряда законопроектов, переданных на рассмотрение в Госдуму РФ и принятых российским парламентом.

С лекциями и выступлениями объездил пол России. Неоднократно проводил встречи с общественностью Украины, Белоруссии, Германии, Литвы, Латвии. Книги переведены на английский язык.

Согласно рейтингу ИСЭПИ, входит в топ-100 перспективных политиков России.

 

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