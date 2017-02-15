Российский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты

Доходы россиян всё больше зависят от социальных выплат. В 2016 году из каждых 100 рублей своего дохода среднестатистический россиянин 19 рублей получил от государства – это исторический рекорд. И это не считая того, что государство является крупнейшим работодателем – в госсекторе занято более четверти работающего населения (без учета госкомпаний), сообщают «Ведомости».

В 2000–2008 гг. удельный вес социальных выплат в доходах населения колебался в пределах 11–15%, в среднем составив 13,4%; в 2010 году эта доля резко выросла из-за масштабного повышения пенсий и с тех пор лишь увеличивалась (за исключением 2014 года). Исходя из данных Росстата, с того же 2010 года она устойчиво превышает аналогичный показатель СССР: при социализме эта доля составляла порядка 15%.

Рост доли бюджетных средств в доходах граждан происходил в основном за счёт вытеснения другого источника доходов – от предпринимательской деятельности. За 17 лет, с 2000 года, доля доходов от предпринимательской деятельности сократилась вдвое при росте на 40% доли социальных выплат. В 2016 году влияние предпринимательских доходов продолжило сокращаться. Вклад основного источника доходов – зарплат, включая скрытые, – в 2016 году сокращается третий год подряд, хотя и ненамного по сравнению со средними за последние 10 лет 66%.

Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян не оказали, пишут «Ведомости».