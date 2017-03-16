Рост цен на репчатый лук, белокочанную свежую капусту и картофель опустошает кошельки северян

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 7 по 13 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 6,5%), белокочанную свежую капусту (на 2,6), картофель (на 2,0), морковь (на 1,0%). Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 1,6%), гречневую крупу-ядрицу (на 1,3), яблоки (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.