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Мурманская область. Арктика30.01.17 13:19

Рост экспорта рыбной продукции в России происходил на фоне увеличения вылова российских рыбаков

Объём поставок рыбной продукции за пределы Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, за январь-декабрь 2016 года составил 1 млн 910,8 тысячи тонн, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост экспорта происходил на фоне увеличения вылова российских рыбаков, в первую очередь объема добычи минтая – основного экспортного объекта.

Общий вылов российских рыбаков составил более 4,7 млн тонн, на 5,5% превысив рекордный показатель прошлого года. На промысле минтая добыто на 7% больше – 1,74 млн тонн.

Увеличение экспорта рыбной продукции из России в 2016 году по сравнению 2015 годом произошло за счёт роста поставок готовой или консервированной рыбной продукции на 17,3%, до 16,3 тысячи тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 16,6%, до 96,7 тысячи тонн; филе рыбного и прочего мяса рыб – на 11,3%, до 112 тысячи тонн; мороженой рыбы – на 5,1%, до 1 млн 676,6 тысячи тонн.

В общей структуре поставок, согласно данным ФТС России, лидером по-прежнему является мороженый минтай (53,3%): объёмы его поставок в 2016 году увеличились на 1,6% по сравнению с прошлым годом – до 781,9 тысячи тонн. Снизился экспорт мороженой сельди на 27,8% – до 95,6 тысячи тонн.

По предварительным данным Росстата, за январь-декабрь 2016 года объём импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 8,7% и составил 511,6 тысячи тонн.

Сократились поставки готовой или консервированной рыбной продукции на 18,6%, до 72,8 тысячи тонн; свежей или охлажденной рыбы – на 13,5%, до 25,7 тысячи тонн; рыбного филе – на 11,4%, до 61,8 тысячи тонн; мороженой рыбы – на 10,1%, до 270,9 тысячи тонн.

В общей структуре импорта снижение происходило по основным видам рыб. Снизились поставки мороженой мойвы на 67,9%, до 9,8 тысячи тонн; мороженой сельди – на 31%, до 36,1 тысячи тонн; мороженого лосося – на 21,2%, до 46,9 тысячи тонн. В то же время увеличился импорт мороженой скумбрии на 22,1%, до 75,8 тысячи тонн; мороженой форели – на 18,4%, до 11,6 тысячи тонн.

 

 

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