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Мурманская область. Арктика31.01.17 08:50

Рост просроченных кредитов по ипотеке на 39% отмечен экспертами Объединенного кредитного бюро

В России за 2016 год число просроченных кредитов по ипотеке выросло на 39%. Об этом сегодня  пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Общее количество просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов составило 114,1 тысячи, это на 39% больше, чем в 2015 году. Рост просрочки по автокредитам составил только 17%. Меньше всего рост просрочки был зафиксирован в сегменте кредитных карт - он составил только 3%.

Бюро также сообщает, что число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, также выросло - до 42,3 тысячи (рост к 2015 году составил 20%). Схожие цифры изданию предоставили и в БКИ «Эквифакс»: по его информации, 90-дневная задолженность по жилищным кредитам выросла на 21%.

Газета пишет также, что банки стараются не признавать ухудшение качества выплат по ипотечному кредитованию. Банкиры уверяют, что особо не заметили роста просроченных кредитов.

«Данные БКИ о значительном росте числа просроченных ипотечных ссуд выглядят неожиданно. Обычно для оценки качества кредитов используется доля просрочки в совокупном объёме ссуд в денежном выражении. И по этому показателю качество ипотеки в 2016 году даже несколько улучшилось. Так, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на начало года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объёма, на 1 декабря 2016 года - 2,9%. Динамика объяснима: ипотечные кредиты - самые крупные (несколько млн рублей) и самые длинные розничные ссуды. Даже несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки по российским стандартам бухучёта, а при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами», - отмечает газета.

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