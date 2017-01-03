Рождественские посиделки состоятся в Доме ремесёл Мурманского областного художественного музея

5 января в 13.00 в Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится областной детский праздник «Рождественские посиделки». В празднике примут участие обучающиеся кружков, объединений, студий культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Мурманской области.

Юные северяне также примут участие в новогоднем театрализованном представлении, рождественских колядках, игровой программе, мастер-классах «Символ года - петушок», «Рождественский ангел», «Кукла Кувадка», «Рождественские игрушки».

С рождественскими программами выступят фольклорный ансамбль «Северянка» Дома детского творчества им. А. Бредова и ансамбль «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска. Участники праздника представят свои работы на выставке самодеятельного художественного творчества.

Праздник проводится с целью пропаганды и популяризации народных традиций, обычаев и обрядов, а также формирования интереса детей и юношества к изучению народной культуры и истории родного края.