Рубль дорожает, поддерживаемый растущей нефтью

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо растут на противоречивом внешнем фоне: с одной стороны, на рынок влияют данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» об увеличении числа буровых установок в США, с другой – сокращение добычи участниками венских соглашений.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 17 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 10 штук, или на 1,34%, до 751 единицы. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 237 штук, или на 46,1%. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на шесть штук, или на 1% - до 597 единиц, газовых - на четыре, или на 2,68%, до 153 штук.

Внимание трейдеров привлек тот факт, что темпы роста числа буровых установок в феврале замедляются. За рабочую неделю, завершившуюся 10 февраля, показатель вырос на 12 штук, неделей ранее – на 17 штук.

Удорожанию нефти также способствует выполнение соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,1702 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 53,50 копейки. Однако к последней сделке 17 февраля доллар снизился на 24,73 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 30,76 копейки и составил 61,7572 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 16,28 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль заметно снизился к доллару и евро 17 февраля вечером на фоне дешевеющей нефти и на заявлениях главы Минэкономразвития Максима Орешкина об отсутствии фундаментальных факторов для продолжения роста нацвалюты. Сегодня российская валюта дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтью.